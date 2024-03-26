Источники среди российской элиты говорят, что этот город стал бы символической победой для диктатора.

Российские "политические элиты" не ждут "непредсказуемых, глобальных и кардинальных" изменений в стране во время нового президентского срока Владимира Путина.

Как пишет независимое российское издание "Медуза" со ссылкой на источники в Кремле, правительстве РФ и "Единой России", репрессии против неугодных продолжатся, но это вполне прогнозируемо.

"Это государство в состоянии войны, которое живет под лозунгом "Все для победы". Точнее, президент (Путин - УНИАН) хотел бы, чтобы оно так жило. В нем нет места инакомыслящим, геям и так далее. Все подчинено войне", - прокомментировал источник, близкий к Кремлю.

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Источники говорят, что теракт в "Крокусе" значительно не повлияет на политические и военные процессы в РФ.

"Какие-то новые контуры" российской политической системы могут появиться только после окончания вторжения в Украину - или после заключения хоть какого-то перемирия. Пока идет война, ждать каких-то изменений бессмысленно", - говорит собеседник.

Все источники "Медузы" уверены, что Путин собирается продолжать войну. Однако их оценки относительно того, какие он сейчас ставит по этому поводу цели, расходятся. Так, один из собеседников, близких к Кремлю, считает, что после неудачного контрнаступления ВСУ Путин "почувствовал слабость Украины и готов идти до победного - хоть до Киева - и цена его не волнует".

"Надо будет мобилизация - объявит. Если надо будет экономику еще сильнее передвинуть на военные рельсы - передвинет. Он пошел на принцип", - говорит один из источников.

Другой собеседник, близкий к Кремлю, напротив, считает, что высшее руководство РФ ставит перед собой более "реалистичные цели", а именно взятие Харькова и постепенное окончание "сво" после этого.

По словам источников "Медузы" среди "российских элит", высокопоставленные чиновники убеждены, что армии РФ под силу взять Харьков, а вот дальнейшее продвижение вглубь Украины будет "тяжелым".

"Символично это также победа. Город-миллионник, где много русскоязычного населения", - говорит один из собеседников.

При этом все источники отмечают: информацией о том, что решение о масштабном наступлении на Харьков уже принято, они не располагают. Однако они сходятся во мнении, что это "вполне вероятный сценарий", который теоретически может потребовать новой волны мобилизации.

Война в Украине - прогнозы экспертов

Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий отмечал, что в апреле может открыться "окно возможностей" для перелома хода войны в пользу нашего государства, но есть факторы, которые могут этому помешать - нехватка снарядов и нехватка людей.

В то же время СМИ писали, что 2024-й станет годом стратегической украинской обороны без попыток значительного наступления - задачей будет удержание оборонительных рубежей и нанесение воздушных ударов большой дальности. В теории это позволит Украине "нарастить свои силы" в этом году, чтобы уже в 2025 году попробовать снова пойти в контрнаступление с большими шансами.

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