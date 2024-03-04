Нехватка снарядов и бойцов может не позволить воспользоваться "окном возможностей", отметил эксперт.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и в апреле может открыться "окно возможностей" для перелома хода войны в пользу нашего государства, но есть факторы, которые могут этому помешать.

Таким мнением поделился бывший командир роты батальона "Айдар", ветеран войны украинцев против РФ Евгений Дикий в эфире "Фабрики новостей". Он отметил, что у противников возникла пауза в мобилизации, потому что они сейчас набирают только добровольно на контракты, а желающих чем дальше, тем меньше.

"А они не хотят проводить очередную принудительную мобилизацию до так называемых выборов Путина. Они не хотят это ритуальное действо 15 марта затмевать. А дальше пойдет новая волна повесток. Если даже считать, что они 16 марта - на второй день после выборов сразу начнут массовую раздачу повесток, то все равно те "мобики" доедут до фронта через четыре месяца примерно, то есть где-то в середине июля или августа", - отметил он.

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Эксперт напомнил, что российские подразделения, которые сейчас воюют в Украине, понесли "абсолютно неадекватные потери" в Авдеевке. По его словам, один из их военкоров даже застрелился после этого с горя, опубликовав данные об их потерях. Он отметил, что продвижение врага сейчас за Авдеевку очень дорого им стоит, потому что они все делают именно "мясными" штурмами. "Они Часов Яр сейчас штурмуют такими же "мясными" штурмами, как и Авдеевку. Под Работиным та же картина. То есть они продвигаются, но они очень много тратят и людей, и бронетехники. Оба критические ресурсы - и люди, и "броня" у них на самом деле очень быстро исчерпываются, гораздо быстрее, чем они успевают их сейчас пополнить", - подчеркнул эксперт.

Дикий соглашается с мнением руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, что где-то в апреле враг выдохнется, прекратит идти вперед. "А тогда у нас бы открылось окно возможностей громить их, выносить, перейти снова к наступлению и, возможно, даже полностью переломить ход этой войны в нашу пользу. "Окно возможностей" откроется, но есть два критических элемента - нехватка снарядов и нехватка людей", - добавил он. По его словам, есть шанс, что где-то на апрель будет преодолен "снарядный голод", потому что Конгресс США в марте таки примет решение по Украине, а если нет, то тогда присоединится Европа.

"А вот с людьми картина совсем другая. Для того, чтобы в апреле мы переходили в наступление, уже сейчас у нас бы должно было проходить обучение пополнения, а их надо было в декабре-январе мобилизовать", - сказал Дикий. По его словам, где-то под апрель будет принят закон о мобилизации, и "станцуем" огромный политический танец, как не потерять голоса уклонистов. "А за это время окно возможностей и закроется. Поэтому важно провести мобилизацию, чтобы мы адекватно встретили эту новую волну российских "мобиков", которые припрутся", - подчеркнул эксперт.

При этом Дикий добавил, что шанс может быть упущен. "Вот мы сейчас пропустим это весеннее окно, когда бы мы могли "вынести" их вообще с юга Украины, когда бы могли развернуться с этого плацдарма на левом берегу, который пять месяцев героически держат наши морпехи. Вот мы могли бы идти вперед, начиная с апреля, но некому будет. У нас сейчас критическая проблема, что некому удержать линию обороны", - отметил Дикий. По его словам, надо быть откровенными - "не пойдем мы сейчас в наступление", потому что снаряды приедут, а людей не наберем.

Чем закончится война в Украине - прогноз и важные новости

Как сообщал УНИАН, Кирилл Буданов упомянул о "тайне" в вопросе поставок ракет Украине со стороны партнеров и уточнил, что речь идет о прилично большом количестве.

По его словам, поддержка Украины остается "непоколебимой". Буданов надеется, что она останется такой и в дальнейшем. Особенно сильно партнеры помогают ракетами, уточнил он. В частности, речь идет о ракетах для противокорабельной обороны. Также партнеры предоставят ракеты для противовоздушной обороны, и количество будет довольно-таки приличное".

По словам Буданова, он не сомневается, что война закончится победой украинцев над российскими захватчиками.

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