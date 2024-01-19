Украине надо накопить ресурсы для наступательного этапа войны.

Украина потеряла надежду на скорую победу в войне с Россией и теперь готовится к длительной войне. 2024-й станет годом стратегической украинской обороны без попыток значительного наступления, пишет Financial Times.

"Эту реальность признали в Киеве, где в начале декабря президент Владимир Зеленский заявил, что наступил "новый этап". После того, как его войска не смогли отвоевать большие территории на юге, как планировалось, он приказал армии построить новые укрепления вдоль ключевых сегментов своей 1000-километровой линии фронта, сигнализируя о переходе от наступательной к оборонительной позиции", — говорится в публикации.

Издание приводит мнение неназванного западного чиновника, который объяснил стратегию "активной обороны": удержание оборонительных рубежей и поиск слабых мест противника в сочетании с воздушными ударами большой дальности. В теории это позволит Украине "нарастить свои силы" в этом году, чтобы уже в 2025 году попытаться снова пойти в контрнаступление с большими шансами.

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Однако судьбу Украины также будут определять проблемы с западной военной помощью и в целом готовностью Запада поддерживать Украину в ее борьбе, отмечает издание.

Между тем именно Россия уже три месяца ведет масштабное наступление, пытаясь окружить Авдеевку, чтобы в конце концов захватить всю Донецкую область. В декабре 2023 года россияне таки смогли захватить поле каменных обломков, где когда-то существовал город Марьинка.

"Это нашествие россиян заставило Украину занять более оборонительную позицию - стратегию, которую поддерживают сильнейшие союзники Киева", - пишет FT.

Министерство обороны Эстонии опубликовало отчет в декабре, в котором говорится, что Украина должна перейти к "стратегической обороне", чтобы дать себе и своим союзникам время для создания промышленной базы и подготовки резервов, чтобы возобновить наступление в 2025 году.

США также настаивают на более консервативном подходе. Вместо наземных наступательных действий основное внимание будет уделено удержанию территории, которая есть сейчас, укреплению позиций и увеличению запасов и сил в ближайшие месяцы.

Переход Украины к стратегической обороне

Как писал УНИАН, Белый дом хочет, чтобы Украина изменила стратегию борьбы - перешла от нападения к обороне. Как пишут западные СМИ, Зеленский понимает, что в этом есть смысл, хотя ему не нравится слышать это или обсуждать публично.

Многие эксперты разделяют мнение, что Украине надо продержаться 2024 год, ведь время в целом играет в ее пользу. Они отмечают, что Запад постоянно наращивает производство оружия, поэтому в конечном итоге Украина будет иметь более мощную поддержку в будущем.

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