По мнению политолога, так называемая "прямая линия" президента РФ – хорошо продуманная пропаганда.

Кремль будет "переписывать" историю и интерпретировать любые события в угоду своим интересам. Такое мнение в эфире "Ходорковский-Live" высказала профессор Новой школы в Нью-Йорке Нина Хрущева (правнучка 1-го секретаря ЦК КПСС СССР Никиты Хрущева).

Она считает, что окончательный отказ Кремля от научного подхода к истории и возврат к ее пропагандисткой основе четко прослеживается в высказываниях президента РФ Владимира Путина в ходе "прямой линии", которая состоялась 14 декабря. "Путин ясно дал понять, что историю мы не отдадим на откуп историкам научным, потому что это - государственная политика. Об этом неоднократно говорил Мединский (помощник Путина – УНИАН), и об этом говорят новые школьные учебники", — сказала Хрущева.

Она обратила внимание на слова президента России о том, что историю следует уважать и критиковать с осторожностью. "Будучи Хрущевой (правнучкой советского лидера Хрущева – УНИАН), я подумала: как интересно - то есть Сталина будем критиковать с уважением, а Хрущева - долбить на каждом шагу за десталинизацию", - сказала политолог.

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По ее мнению, Путин окончательно дал понять, что историю будет "писать" российская власть в зависимости от своих интересов. То есть прошлое "будет показано так, как это выгодно Кремлю", потому что в противном случае – это против "национальных интересов". Как уточнила профессор, отныне можно говорить: подобный подход - целенаправленная, открытая политика Российской Федерации.

Она отмечает: в ходе вчерашнего выступления Путин историю использовал выборочно, а также искажал реальное значение определенных цитат, которые он применил, и приписывал другим авторам.

Например, говоря о необходимости политизации и милитаризации школьного образования, российский президент процитировал: "Войны выигрывают не полководцы, а учителя и священники". При этом он продемонстрировал собственное незнание истории, так как приписал эту цитату первому канцлеру Германской империи Отто Бисмарку (1815-1898), при этом ее автор — немецкий географ Оскар Пешель (1826-1875).

Также Хрущева подметила, что Путин одновременно показывает, что ему понятен язык масс, проживающих, в частности, вне Москвы и Санкт-Петербурга. Это он демонстрирует заигрыванием с народом, применяя определенный лексикон, например, слова "терки", "кинули", "халява", которые произносились в контексте с Украиной и "западными партнерами".

Политолог также прокомментировала так называемые неудобные вопросы о Крымском мосте, "российской реальности" и т. д., которые "всплывали" на экране за спиной Путина во время "прямой линии". По словам Хрущевой, речь о хорошо организованной пропаганде Кремля – отвечая на все якобы острые вопросы, российский президент переходил на критику "западных партнеров", обвиняя их во всех проблемах РФ. "Это было очень грамотно сделано", - акцентирует специалист.

Она подчеркнула, что через выступление Путина "красной нитью" прошли имперские нарративы – "русский народ – богоносец, рожайте больше детей, дети - наше все". Подобного рода пропаганда, по словам Хрущевой, весьма эффективно действует на жителей российской периферии.

Политолог также подчеркнула, что российский президент в контексте с войной против Украины сказал о необходимости "защиты интересы родины". Как считает профессор, таким образом Путин дает понять электорату: в Украине сейчас происходит не то же самое, как во времена Второй мировой войны, когда речь шла о защите родины. Нынче речь о каких-то "интересах" РФ.

Прямая линия Путина

Как сообщал УНИАН, 14 декабря состоялась "прямая линия" российского диктатора, в ходе которой он снова критиковал Запад, обещал победу в войне против Украины, а также рассказывал, что у РФ все хорошо.

Одно из его заявлений о Черном море уже обеспокоило Болгарию. Премьер страны отметил, что им необходимо быть бдительными и укреплять свою армию.

В украинской разведке заявили, что Путин врал каждый раз, когда "открывал рот". Кроме того, он публично признался в совершении военных преступлений.

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