В правительстве считают, что стоит быть осторожными с РФ.

Слова Путина о том, что все побережье Черного моря раньше было российским, выдает его имперские амбиции за счет нескольких стран, которые сейчас находятся в Европейском Союзе.

Об этом заявил премьер-министр Болгарии Николай Деньков на втором дне саммита ЕС в Брюсселе, пишет Euractiv. "В определенной степени это не является чем-то новым, но, с другой стороны, мы должны серьезно относиться к таким заявлениям, потому что если раньше они звучали просто как слова, то с недавних пор они выглядят как план действий, поэтому, действительно, мы должны быть очень осторожны", - сказал он.

Деньков считает, что Болгария должна внимательно смотреть на следующие шаги РФ и интегрировать свою армию в структуры НАТО. "Многие люди, в том числе и я, говорят, что мы должны быть готовы, и я надеюсь, что болгарское общество поймет, что мы должны быть бдительными в этом смысле... Мы должны быть готовы к тому, что, не дай Бог, что-то случится", - добавил премьер.

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Отвечая на вопрос, будет ли Россия использовать большое количество россиян, проживающих в Болгарии, для территориальных претензий, он сказал, что не стал бы проводить такую связь.

Издание отмечает, что около 300 тысяч граждан РФ приобрели недвижимость в Болгарии, в основном на побережье Черного моря.

Что Путин сказал о Черном море

Напомним, вчера российский диктатор впервые с начала полномасштабной войны провел "прямую линию". Он снова рассказывал свою "историю Украины".

Один из комментариев обеспокоил болгарских журналистов. Они интерпретировали слова Путина о том, что "все побережье Черного моря стало российским после русско-турецких войн" как намек на возможные территориальные претензии.

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