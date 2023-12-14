Главарю России якобы по-прежнему хочется провести "денацификацию" Украины.

Российский диктатор Владимир Путин выдал порцию бреда насчет наступления мира.

Во время "прямой линии" главарь россиян утверждал, что РФ по-прежнему хочет провести так называемую "денацификацию" Украины. "Мир будет тогда, когда мы добьемся своих целей. Украинские власти не согласились с тем, что нужна денацификация...", - утверждал он.

Путин добавил, что цели войны РФ против Украины не меняются. "Я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации и ее нейтральном статусе", - сказал диктатор.

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Сейчас в России проходит якобы "прямая линия" - Путин вроде бы отвечает на ответы обычных людей. Эксперты не раз говорили, что во время таких пресс-конференций вопросы к главарю страны-агрессора просто так не попадают.

Интересные новости сегодня насчет войны Украины с РФ - это стоит знать

В конце ноября 2023 года лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что в начале полномасштабного вторжения в Украину российская сторона предлагала Киеву якобы завершить войну, если наше государство откажется от вступления в НАТО. Политик подчеркнул, что россиянам тогда не верили, и сейчас доверия нет. Стоит отметить, что во время мирных переговоров Россия даже отказалась прекратить огонь.

Президент Владимир Зеленский уже назвал цели Украины в войне против россиян на следующий год - это достижение превосходства в воздухе и срыв вражеских наступательных операций.

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