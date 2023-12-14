У диктатора, в частности, спросили, "когда реальная Россия не будет отличаться от телевизионной".

Российский диктатор Владимир Путин во время своей так называемой "прямой линии" делился бредовой информации о якобы "прекрасной" ситуации в России, а люди в это время ставили ему очень неудобные вопросы.

Выступление Путина сегодня, 14 декабря, в прямом эфире транслирует российский "Первый канал". Пока главарь россиян разглагольствует о якобы "росте экономики" и "стабильности", на экране появлялись едкие и троллинговые вопросы.

У Путина, в частности, спросили:

"Господин президент, когда реальная Россия не будет отличаться от телевизионной?";

"До каких пор будет подтасовываться процент инфляции?";

"Мы дали газ Китаю, мы дали газ Европе, а когда же в Хакассии будет газ?";

"Почему в Дагестане лоток яиц стоит 550 рублей?";

"Кто после вас будет президентом РФ?";

"Здравствуйте, как можно переехать в Россию, про которую рассказывают по "Первому каналу"?".

Стоит отметить, что ранее на пресс-конференции Путина не допускали очень неудобные вопросы. Эксперты сообщали о серьезной цензуре.

Видео дня

Идет прямая трансляция - Путин на пресс-конференции выдал порцию бреда насчет наступления мира в Украине

Главарь россиян на "прямой линии" утверждал, что мир будет только тогда, когда Россия "добьемся своих целей". Владимир Путин заявил, что власти РФ по-прежнему хотят "демилитаризации" и "денацификации" Украины, а также, чтобы украинское государство имело нейтральный статус.

Украинская сторона настроена на продолжение борьбы. Президент Владимир Зеленский уже раскрыл планы Киева насчет войны на 2024 год - это срыв наступательных операций противника и достижение превосходства в воздухе.

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