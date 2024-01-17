Сообщается о столкновениях протестующих с ОМОНовцами.

В городе Баймак в республике Башкортостан РФ тысячи россиян вышли на повторную акцию протеста в поддержку местного активиста Фаиля Алсынова, которого приговорили к четырем годам лишения свободы, пишут российские Telegram-каналы, публикуя видео столкновений протестующих с ОМОНом. Первая акция прошла 15 января.

По разным данным, осужденный выступал против того, чтобы местных жителей отправляли воевать в Украину, или же негативно выразился в адрес трудовых мигрантов из Средней Азии и жителей Кавказа.

После оглашения ему приговора возле здания суда начались столкновения и задержания. Сообщается, что ОМОНовцы били протестующих дубинками, а также применяли против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

РосСМИ пишут, что точное количество задержанных неизвестно: по разным оценкам, задержаны от пяти до нескольких десятков протестующих. Также утверждается, что как минимум двое участников митинга пострадали: у одного протестующего разбито лицо, у другого - травмирована нога.

Кроме того, в сети стали появляться видеообращения местных жителей Башкортостана к воюющим в Украине россиянам, чтобы те возвращались домой "защищать свою землю":

По состоянию на 13:30, столкновения протестующих с силовиками не прекращаются. Сообщается, что тысячи россиян продолжают требовать освобождения Фаиля Алсынова и задержанных активистов.

Напомним, ранее сообщалось как группа жен российских солдат обвинила ФСБ в том, что она заставляет их мужей лгать об условиях на фронте в Украине. В случае отказа несогласным угрожают отправкой на смерть.

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