Секретарь СНБО отметил, что Запад должен готовиться к фрагментации РФ.

Запад должен готовиться к фрагментации Российской Федерации. События, происходящие в республике Башкортостан, начало этого процесса.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что башкиры – это отдельный народ, который не имеет никакого отношения к русским.

"Запад должен готовиться к фрагментации России, которая будет обязательно. То, что мы сегодня видим, – это только начало этого большого процесса, который на России обязательно будет разворачиваться в ближайшее время", – отметил чиновник в комментарии LIGA.net.

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По его словам, "некоторые из западных стран считают, что распад России повредит каким-то процессам", но в 1991 году крупные страны тоже считали, что распад СССР не произойдет.

"Это все была трата времени, потому что не может существовать никакое СНГ, так же, как и не могут существовать на территории России отдельные народы без создания своих стран. Новые страны обязательно появятся на карте, которая сейчас принадлежит РФ", – подытожил Данилов.

Протесты в Башкортостане - последние новости

В городе Баймак тысячи россиян вышли на новую акцию протеста в поддержку местного активиста Фаиля Алсынова, которого приговорили к четырем годам лишения свободы. Первая акция прошла 15 января.

По разным данным, осужденный выступал против того, чтобы местных жителей отправляли воевать в Украину, или же негативно выразился в адрес трудовых мигрантов из Средней Азии и жителей Кавказа. После оглашения ему приговора возле здания суда начались столкновения и задержания.

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