Местные повстанцы утверждают, что нападение на принадлежащую Китаю шахту по добыче золота планировалось российскими наемниками с целью напугать китайцев.

В воскресенье боевики атаковали принадлежащий Китаю объект по добыче золота, который недавно был запущен в Центральноафриканской Республике. В результате были убиты девять граждан Китая и еще двое ранены.

Об этом пишет Associated Press. Позже в этот день повстанческая коалиция, которую некоторые обвиняют в нападении, обвинила российских наемников из ЧВК "Вагнера" в причастности к нападению.

Нападение произошло рано утром в воскресенье, 19 марта, всего через несколько дней после того, как боевики похитили трех граждан Китая на западе страны недалеко от границы с Камеруном, что побудило президента Фостена Арканжа Туадеру запланировать поездку в Китай, чтобы успокоить инвесторов.

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Штурм золотого рудника Чимболо начался около 5 часов утра, когда боевики одолели охрану и открыли огонь, сказал Абель Матипата, мэр близлежащего города Бамбари, расположенного в 25 километрах от рудника. Он добавил, что запуск площадки для добычи состоялся всего за несколько дней до этого.

Тела жертв были доставлены в столицу Банги поздно вечером в воскресенье. Местные власти заявили, что преследовали нападавших, но от дальнейших комментариев отказались.

Ответственность за нападение никто на себя не взял, но подозрение пало на Коалицию патриотов за перемены (СРС), которая активно действует в этом районе и регулярно совершает нападения на вооруженные силы страны. Альянс повстанческих группировок связан с бывшим президентом Франсуа Бозизе.

Однако военный представитель СРС Мамаду Кура заявил, что эти обвинения ложны. Он утверждает, что нападение планировалось российскими наемниками "с целью напугать китайцев, которые присутствовали задолго до того, как русские обосновались в этой части страны".

ЧВК "Вагнер" в Африке - что известно

Центральноафриканская Республика остается одной из самых бедных стран в мире, несмотря на ее огромные запасы полезных ископаемых, среди которых золото и алмазы. Множество повстанческих группировок безнаказанно действовали в стране, охваченной боевыми действиями, за последнее десятилетие, мешая иностранным компаниям вести разведку месторождений.

Многие компании, в настоящее время работающие в стране, управляются китайцами и столкнулись с проблемами безопасности. В 2020 году двое граждан Китая погибли, когда местные жители возглавили восстание против шахты, управляемой китайцами, в Соссо-Накомбо. А в 2018 году трое граждан Китая были убиты разгневанными членами сообщества после того, как местный лидер погиб в результате несчастного случая на лодке, когда сопровождал китайских горняков на объект.

Российская группа наемников ЧВК "Вагнер", принадлежащая российскому олигарху Евгению Пригожину, была нанята президентом ЦАР Фостеном Туадерой для обеспечения безопасности и военной подготовки. Но наблюдатели ООН обвинили "вагнеровцев" в нарушениях прав человека, включая массовые убийства. В том числе в городе Бамбари, который в декабре 2020 года армия ЦАР при поддержке российских наемников отбила у повстанцев. Русские наемники грабят и убивают мирных жителей Африки, а также совершают групповые изнасилования.

В январе 2023 года стало известно, что "Группа Вагнера" расширяет свои проекты по добыче полезных ископаемых в Центральноафриканской Республике. За последний год структуры "группы Вагнера" значительно расширили свою экономическую активность в ЦАР. Общая прибыль группировки от добычи полезных ископаемых может составить около 1 миллиарда долларов за прошлый год. Эти деньги, вероятно, пойдут на закупку нового оружия и вербовку боевиков.

Ранее сообщалось, что разыскиваемый Международным уголовным судом президент РФ Владимир Путин делает Африку приоритетом: россияне планировали построить свои военные базы в Центральноафриканской республике, на Мадагаскаре, Эритрее, в Мозамбике, Египте и Судане. В 2015 году по этому поводу между этими странами и Россией были подписаны соответствующие документы.

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