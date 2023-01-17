Пригожин продолжает делать "вбросы" в информационном пространстве, направленные на подрыв доверия к Минобороны и Путину, говорят аналитики.

В Кремле пытаются подорвать влияние главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

В частности, Пригожина публично обвиняют в намеренном освещении конфликта между Минобороны РФ и "Вагнером", отмечают аналитики американского Института изучения войны.

"Кремль продолжает публично оспаривать заявления главы "Вагнера" Евгения Пригожина о том, что войска "Вагнера" несут исключительную ответственность за захват Соледара Донецкой области 12 января. Президент России Владимир Путин приписал успех на передовой Министерству обороны (МО) России и планам генштаба. ... Заявление Путина транслировалось в прямом эфире на контролируемом государством телевидении и, вероятно, было намеренной попыткой подорвать влияние Пригожина в российском информационном пространстве, учитывая, что Путин ранее воздерживался от комментариев относительно тактических достижений в Украине", – говорится в отчете.

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Аналитики также отмечают, что Путин пытался продемонстрировать, что он сохраняет контроль над традиционными российскими СМИ, тогда как Пригожин продолжает наращивать аудиторию в Telegram и других социальных сетях.

"Минобороны России, в свою очередь, также продолжало сообщать о том, что десантно-штурмовые отряды Южного военного округа (ПГК) РФ и российские воздушно-десантные войска атакуют украинские позиции в районе Бахмута, и, вероятно, намеренно не упоминало о войсках "Вагнера" в своем ежедневном брифинге 15 января", – акцентируют в ISW.

В то же время, говорят эксперты, представитель Кремля Дмитрий Песков косвенно обвинил Пригожина в намеренном освещении конфликта между Минобороны РФ и Вагнером в российском информационном пространстве.

"Песков, пытающийся опровергнуть сообщения о продолжающемся конфликте между Пригожиным и Минобороны России, заявив 16 января, что эти сообщения являются "продуктом информационных манипуляций". Однако Песков добавил, что хотя большинство таких манипуляций происходит от "врагов" России, у Кремля есть "друзья", которые также ведут себя подобным образом. Заявление Пескова, возможно, было молчаливо направлено против Пригожина, чья критика российского Минобороны становится все более наглой", – говорится в отчете.

Пригожин тем временем продолжает усилия, направленные на то, чтобы подорвать доверие к российскому МО и путинским действующим лицам.

"Пригожин прямо ответил на заявление Пескова в интервью о конфликте Минобороны и Пригожина, заявив, что у него нет причин не доверять Пескову. Пригожин мог бы легко опровергнуть сообщения о конфликте, но продолжил свою тактику использования намеренно нечетких сообщений, чтобы вызвать больше дискуссий в российском информационном пространстве, в конечном итоге направленных на подрыв доверия к Минобороны и Путина", – отмечают аналитики.

Распри в РФ - конфликт Кремля и Евгения Пригожина

На днях российские СМИ сообщали, что глава ЧВК "Вагнера", на которую в значительной степени возлагается российская власть во время войны против Украины, Евгений Пригожин подрывает режим Путина и хочет создать свою политическую силу, которая будет иметь целью возрождение Российской империи.

Сейчас Пригожин и Минобороны РФ наперегонки отчитываются о захвате Соледара в Донецкой области. В то же время украинская сторона сообщает, что Вооруженные Силы Украины держат оборону города и на подступах к нему. На этом фоне глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин начал публичную конфронтацию с российским Минобороны.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял. что Пригожин пытается показать, что его наемники эффективнее российской армии и стремится получить вознаграждение за захват Соледара. Только в течение суток Соледар обстреляли 134 раза и было 38 боевых столкновений.

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