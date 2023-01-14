Две из этих армий частные. Ими руководят Кадыров и Пригожин.

В России действует уже три армии, и скоро к ним присоединится четвертая. По меньшей мере две из этих армий - частные.

"На сегодня в России действует три армии, две из которых, это частные армии Пригожина и Кадырова, скоро к ним присоединится еще одна армия и это говорит о том, что ситуация войны в России уже не является централизованной. Она выходит из под контроля и частные армии Пригожина и Кадырова - это же не от хорошей жизни", - заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью NV.

По его убеждению, децентрализация армии означает отсутствие доверия к армии. Данилов отметил, что в Украине нет и быть не может частных армий.

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"Потому что у нас единый верховный главнокомандующий, у нас единственный главнокомандующий, у нас нет такого, что у кого-то есть своя армия. К тому же, я продолжаю думать, что Путин боится Рамзана Кадырова до смерти, потому что его отца убили люди Путина, и я думаю, что если Кадыров чтит законы своего народа он должен отомстить Путину", - пояснил он.

По его словам, на очереди создание четвертой армии в России. Данилов уточнил, что свою армию в ближайшее время создадут силовые структуры РФ.

Внутренние распри в РФ

В России постепенно назревает внутренний раскол. Аналитики уверены, что для Путина преемник - вопрос выживания. В России могут простить вождю все что угодно, кроме военного поражения.

Также была информация, что олигарх Пригожин подрывает режим Путина. По данным российских СМИ, Пригожин хочет создать свою политическую силу, целью которой будет возрождение Российской империи.

Между тем между Минобороны РФ и частной военной компанией "Вагнер" уже несколько месяцев продолжается противостояние. Оно обострилось сейчас, когда Пригожин и Минобороны наперегонки отчитываются о захвате Соледара. Впрочем, город до сих пор стоит.

Вчера главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин едва ли не впервые публично вступил в конфронтацию с российским Минобороны. Он заявил, что у его наемников "постоянно пытаются украсть победу", намекая на уведомление ведомства о якобы захвате украинского Соледара.

Министр Резников заявил, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытается показать, что его наемники эффективнее российской армии. Его интересует денежное вознаграждение за захват Соледара.

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