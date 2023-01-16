В течение суток Соледар обстреляли 134 раза и было 38 боевых столкновений

Вооруженные силы Украины пока продолжают держать оборону в самом Соледаре и на подступах к городу. Украинские воины уничтожают врага "в промышленных масштабах" и не дают ему стратегически продвинуться.

Об этом сообщил представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона. В течение суток оккупанты 134 раза обстреляли Соледар и произошло 38 боевых столкновений. Он добавил, что украинские защитники выполняют в городе две главные задачи.

"Первая - не дать врагу системно прорвать оборону, выйти в тыл и на оперативное пространство, чтобы продолжить оккупацию нашей земли. А вторая задача — максимально его обескровить, уничтожать его состав и технику и снижать его наступательный потенциал", — сказал Череватый.

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В то же время, по словам спикера, за сутки захватчики совершили 259 обстрелов из артиллерии различных видов на Бахмутском направлении. Там в последние дни в среднем происходит более 30 боевых столкновений за сутки.

Череватый добавил, что россияне также пытались проводить наступательные действия на Авдеевском направлении и контратаковать в районе Белогоровки. Несмотря на их усилия ВСУ остановили врага и нанесли ему потери.

Бои за Соледар и Бахмут

Жестокие бои за Соледар продолжаются В течение последних трех недель. Несколько раз россияне объявляли о захвате города, но эта информация еще ни разу не подтвердилась. По данным британской разведки, украинские военные не только сохраняют позиции в Соледаре Донецкой области, но и постепенно приближаются к Кременной Луганской области.

Брюхатый объяснял, что русские пытаются захватить Соледар для продвижения вглубь Донецкой области и оккупации региона. Однако через неправильно выбранную тактику, оккупационным войскам приходится "по сути, по телам своим наступать".

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