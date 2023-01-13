Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытается показать, что его наемники эффективнее российской армии. Его интересует денежное вознаграждение за захват Соледара.
Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью ВВС сообщил, что ситуация в городе очень сложная, но контролируемая. По его словам, боевики "Вагнер" использовали тактику атак волнами пехоты, в результате чего они понесли огромные потери.
При этом Резников указал, что Пригожина интересуют только деньги, поэтому его боевики так упрямо пытаются захватить Соледар, где расположены крупнейшие в Европе соляные шахты. Кроме того, захват украинского города докажет, что "вагнеровцы" лучше регулярной армии Российской Федерации.
Бои за Соледар - что известно
Уже не первый день россияне пытаются штурмом захватить Соледар. Город для Кремля важен тем, что он позволит двигаться дальше по фронту в Донецкой области.
По мнению советника главы ОПУ Михаила Подоляка, российская армия вместе с наемниками могли потерять под Бахмутом и Соледаром до 20 тысяч личного состава. Кроме того, сообщается, что Москва отправила почти всю боеспособную группировку на штурм Соледара.
Утром 13 января заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ночь в городе была горячей, но ВСУ удерживают Соледар.