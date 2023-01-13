Алексей Резников отметил, что главаря наемников интересуют только деньги.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытается показать, что его наемники эффективнее российской армии. Его интересует денежное вознаграждение за захват Соледара.

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью ВВС сообщил, что ситуация в городе очень сложная, но контролируемая. По его словам, боевики "Вагнер" использовали тактику атак волнами пехоты, в результате чего они понесли огромные потери.

При этом Резников указал, что Пригожина интересуют только деньги, поэтому его боевики так упрямо пытаются захватить Соледар, где расположены крупнейшие в Европе соляные шахты. Кроме того, захват украинского города докажет, что "вагнеровцы" лучше регулярной армии Российской Федерации.

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Бои за Соледар - что известно

Уже не первый день россияне пытаются штурмом захватить Соледар. Город для Кремля важен тем, что он позволит двигаться дальше по фронту в Донецкой области.

По мнению советника главы ОПУ Михаила Подоляка, российская армия вместе с наемниками могли потерять под Бахмутом и Соледаром до 20 тысяч личного состава. Кроме того, сообщается, что Москва отправила почти всю боеспособную группировку на штурм Соледара.

Утром 13 января заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ночь в городе была горячей, но ВСУ удерживают Соледар.

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