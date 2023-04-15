Основатель ЧВК "Вагнер" цинично притащил посмертный букет своим ликвидированным боевикам.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отметился циничной презентацией открытия мемориального памятника по своим ликвидированным наемникам, которых сам же заслал воевать на фронт в Украину.

Соответствующий ролик Пригожин опубликовал в Telegram. Назвав "братский гроб" боевиков стелой "погибшим при защите интересов России", которую разместили под Самарой.

В кадре, на фоне кучи захоронений, он демонстративно возложил своим "братьям" букет.

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ЧВК "Вагнер" самоликвидируются на фронте в Украине

Напомним, сейчас положение наемников Пригожина в Украине - не самое лучшее. Еще в январе СМИ публиковали информацию о том, что они ориентировочно потеряли в Украине не менее 40 тысяч боевиков.

Позже такую статистику подтвердил командир роты ударных БПЛА 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко. По его словам, по состоянию на февраль 2023 года их численность в Украине составляет всего от 4 до 6 тысяч.

Недавно бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович также обратил внимание, что под Бахмутом "вагнеровцы" лишились своего главного "костяка" - профессионалов, на подготовку которых Пригожин потратил не один год. По его словам, из-за этого возможность окружения города маловероятна.

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