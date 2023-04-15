Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отметился циничной презентацией открытия мемориального памятника по своим ликвидированным наемникам, которых сам же заслал воевать на фронт в Украину.
Соответствующий ролик Пригожин опубликовал в Telegram. Назвав "братский гроб" боевиков стелой "погибшим при защите интересов России", которую разместили под Самарой.
В кадре, на фоне кучи захоронений, он демонстративно возложил своим "братьям" букет.
ЧВК "Вагнер" самоликвидируются на фронте в Украине
Напомним, сейчас положение наемников Пригожина в Украине - не самое лучшее. Еще в январе СМИ публиковали информацию о том, что они ориентировочно потеряли в Украине не менее 40 тысяч боевиков.
Позже такую статистику подтвердил командир роты ударных БПЛА 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко. По его словам, по состоянию на февраль 2023 года их численность в Украине составляет всего от 4 до 6 тысяч.
Недавно бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович также обратил внимание, что под Бахмутом "вагнеровцы" лишились своего главного "костяка" - профессионалов, на подготовку которых Пригожин потратил не один год. По его словам, из-за этого возможность окружения города маловероятна.