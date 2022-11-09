Среди российской элиты бытует мнение, что Кремль не будет защищать своих.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин напугал российскую элиту заявлениями о "сталинских репрессиях". Российские чиновники и бизнесмены опасаются поголовных арестов

По данным издания Bloomberg, в России растет уровень обеспокоенности среди богатых россиян, которые не согласны с войной против Украины. Они боятся за безопасность своих близких.

Среди российской элиты бытует мнение, что Кремль не будет защищать своих. Данное мнение подтверждается угрозами Пригожина в адрес военного руководства РФ и отдельных чиновников.

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"Теперь, когда кремлевские чиновники называют вторжение в Украину "народной войной", прислушиваясь к риторике Иосифа Сталина времен Второй мировой войны, некоторые инсайдеры даже говорят, что опасаются чисток и произвольных арестов, как во время правления советского диктатора", - говорится в сообщении.

Бизнесмены обеспокоены милитаризацией экономики и общества на фоне заявлений о завершении мобилизации. Также многие считают, что развязанная в Украине война была катастрофической ошибкой, из-за чего страна идет к изоляции.

Скандальные заявления Пригожина - что известно

Российский олиграх и "правая рука" президента РФ Евгений Пригожин неоднократно был замечен в различных махинациях в пользу Путина. Он является главарем так называемой "фабрики троллей".

Кроме того, Пригожину приписывают создание и руководство ЧВК "Вагнер". В сети обнародовали видео, как бизнесмен агитирует российских зеков для войны против Украины.

7 ноября Пригожин признал свое вмешательство в американские выборы. В свою очередь представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что заявление российского олиграха являются "наглым признанием" и проявлением безнаказанности не только его самого, но и высшего руководства России.

Также "повар Путина" в интервью пропагандистскому телеканалу RT, что против богатых россиян, которые игнорируют войну, нужно применить репрессии.

"Должны быть включены рычаги и механизмы тотального "уничтожения" этих людей как бизнесменов. По отношению к ним срочно нужны сталинские репрессии", - говорится в ответе Пригожина.

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