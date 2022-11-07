Основатель "ЧВК Вагнер" похвастался своим влиянием.

Российский олигарх, "личный повар Путина" Евгений Пригожин признал свое вмешательство в американские выборы, сообщает издание Russia News.

"Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень", – приводит ответ бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".

Ранее сообщалось, что Россия распространяет мемы перед выборами, чтобы повлиять на настроения электората США.

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Пригожин, по мнению западных СМИ, имеет большое влияние в Кремле - он может критиковать генералов и рассказывать Путину правду о ходе боевых действий.

Выборы в США - что известно

8 ноября избиратели в США решат, кто будет контролировать парламент во время последних двух лет первой каденции Байдена. Будут определены все 435 членов Палаты представителей, 35 из 100 мандатов Сената, а в 36 штатах состоятся выборы губернаторов.

В Республиканской партии растет количество тех, кто против военной поддержки Украины. В то же время министр обороны Алексей Резников убежден, что выборы в США не пошатнут прочное партнерство Вашингтона и Киева.

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