В случае вмешательства в нынешние выборы США будут решительно реагировать на такие действия.

Заявление Евгения Пригожина о вмешательстве в американские выборы является "наглым признанием" и проявлением безнаказанности не только его самого, но и высшего руководства России.

Как отметил во время брифинга в Вашингтоне представитель Госдепартамента США Нед Прайс, без согласия высшего политического руководства РФ Пригожин не стал бы делать подобных заявлений.

"Человек, который делает такие заявления, не делал бы этого, если бы Кремль на определенном уровне не согласовал это", – подчеркнул представитель Госдепа.

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По словам Прайса, "наглые признания" Пригожина свидетельствуют о том, что этот сигнал идет, в том числе, и от правительства Российской Федерации.

Представитель Государственного департамента также напомнил, что такие случаи были и раньше. Так, несколько лет назад разведывательные отчеты США свидетельствовали о причастности высших должностных лиц РФ к вмешательству в американские выборы.

В то же время Прайс подчеркнул, что в случае вмешательства в нынешние выборы США будут решительно реагировать на подобные действия отдельных лиц, организаций или стран.

Выборы в США: что известно

8 ноября 2022 года в Соединенных Штатах Америки должны пройти промежуточные выборы в обе палаты Конгресса.

Россия вновь активизировала ботофермы в соцсетях и пытается вмешаться в результаты промежуточных выборов в США. В частности, боты активно критикуют президента США Джо Байдена и отдельных демократов. Отмечается, что цель этой кампании по дезинформации – разжечь гнев консервативных избирателей и подорвать доверие к американской избирательной системе.

Как сообщалось ранее, Республиканская партия США не исключает возможности объявления импичмента президенту Джо Байдену в случае победы на промежуточных выборах и обретения контроля над Сенатом. При этом лидер республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти добавил, что республиканцы никогда на станут использовать импичмент с политической целью.

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