Кроме Пригожина и основателя Уткина будут ликвидированы и другие командиры, уверен советник главы ОПУ.

"Походом на Москву" главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин сам подписался на свое убийство и уничтожение группировки. Такое мнение в комментарии FREEДОМ озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Пригожин в последние месяцы, непосредственно ЧВК "Вагнер" к военным действиям на территории Украины отношения не имели. Они постепенно перебирались в Африку. Я хотел бы, чтобы мы перестали жить мифами, спекуляциями информационными, что они угрожают Польше, Литве. Это все была спекулятивная история. Мы об этом в самом начале, когда Пригожин подписал себе бумагу, ордер на собственное убийство, в 19:30 24 июня. Было понятно, что он подписал себе также ордер на уничтожение ЧВК "Вагнер", – сказал советник.

По словам Подоляка, после бунта "вагнеровцев" продолжается уничтожение этой структуры в полном объеме. Он прогнозирует, что кроме Пригожина и основателя ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина будут ликвидированы и другие командиры, которые так или иначе были близки к руководству "Вагнера".

Видео дня

"На этом этапе боевых действий Путину не нужны штурмовые отряды с профессиональной подготовкой, с профессиональной выучкой военнослужащих. Это дорого. Ему на этом этапе войны нужны абсолютно бесполезные малоподготовленные, в которых не вкладывала Россия денег, мобилизованные ресурсы, но в большом количестве. Десятки тысяч людей, которых можно посадить в первый, второй эшелон, чтобы их убивали. … Задача Путина сейчас – высидеть. Чтобы все сказали: "Мы устали от этой войны, давайте о чем-то договариваться". Чтобы эту задачу реализовать, ему нет необходимости идти вперед, он не будет предпринимать каких-то существенных наступательных действий", – отметил он.

Ликвидация Пригожина - что нужно знать

23 августа на территории РФ потерпел крушение самолет Евгений Пригожина. Он и другие топ-офицеры "Вагнера" погибли.

Американские аналитики утверждают, что после почти достоверного убийства главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, ее основателя Дмитрия "Вагнера" Уткина и руководителя службы логистики и безопасности Валерия Чекалова частная военная компания "Вагнер" больше не будет существовать.

Вас также могут заинтересовать новости: