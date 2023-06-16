Гуменюк отметила, что ситуация остается "достаточно сложной".

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечает, что российские оккупанты пытаются возвращаться на свои позиции на левобережье и усиливают обстрелы. Об этом она сказала в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ситуации в Херсонской и Николаевской областях.

Гуменюк отметила, что ситуация остается "достаточно сложной". Ведь в условиях продолжения контрбатарейной борьбы приходится еще и проводить работы по ликвидации последствий наводнения.

"В этих условиях враг, начиная возвращаться на те позиции, которые открылись от большой воды, усиливает обстрелы. В частности, этой ночью было около 40 обстрелов в нашей зоне ответственности", - сказала она.

Пресс-секретарь подчеркнула, что для ночного периода - это достаточно высокая интенсивность обстрелов.

"К сожалению, есть погибшие на Херсонщине. И обстреляно было восемь населенных пунктов. Это достаточно мощный показатель за последние дни в условиях, когда люди действительно еще оправляются от техногенной катастрофы", - отметила Гуменюк.

Говоря об Очаковском направлении, то там, по ее словам, ночь прошла немного спокойнее, без обстрелов.

На уточнение, идет ли речь о возвращении на свои позиции на левом берегу, которые ранее были подтоплены, минометных расчетов или артиллерии врага, Гуменюк рассказала: "Видим по последствиям обстрелов, действительно, возвращаются и минометные расчеты. Хотя, в большинстве случаев, сейчас они используют все же РСЗО и тяжелую артиллерию".

В то же время, подчеркнула пресс-секретарь, появление таких единиц вооружения на оставленных ранее оккупантами позициях незамеченной не остается.

"За минувшие сутки мы отменяли три большие пушки, которые наносили удары крупными калибрами по правому берегу", - рассказала Гуменюк.

Война в Украине - последние новости

Российские оккупанты в течение суток пытались наступать на Лиманском, Бахмутском и Шахтерском направлениях, но потерпели неудачу. Зато ВСУ наступали по меньшей мере на трех направлениях и добились успехов, отмечают в Институте изучения войны.

Сообщалось об успешной наступательной операции к северу и северо-западу от Бахмута, продолжались попытки улучшения тактического положения ВСУ на Угледарском направлении.

В течение последней недели Силы обороны Украины освободили 7 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

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