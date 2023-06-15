Украинцы, очень желающие попасть в Россию, получили "теплый прием".

Россия устроила "фильтрационные мероприятия" для граждан Украины, желающих въехать на российскую территорию из стран Балтии. В результате украинцы вынуждены по несколько суток жить в нейтральной полосе под открытым небом. Об этом сообщает издание "База".

Как рассказала изданию женщина по имени Наталья, она ехала к родственникам в Россию на автобусе через Латвию, поскольку напрямую из Украины в РФ сегодня попасть невозможно. Однако на въезде в РФ через Псковскую область она застряла в огромной очереди: транспорт ожидал проезда границы целые сутки.

Отмечается, что ждать заставили тех, у кого украинское гражданство. Причем поблажку не делали даже для тех, у кого одновременно с украинским есть и российское гражданство. Тогда Наталья в числе других пассажиров автобуса решила перейти границу пешком.

"Латвийские сотрудники пропустили их буквально за минуту, но дальше, уже в "серой зоне" около российского КПП "Лудонка", пассажиров встретил "лагерь бомжей" с разожжёнными кострами. Оказалось, что прибывших держали там под открытым небом от нескольких дней до недели", – пишет "База".

Отмечается, что некоторые люди жили возле российского КПП целыми семьями. Сама Наталья тоже провела на земле двое суток, не имея при себе ни воды, ни еды. Помощи от пограничников никакой не было. Только местный таксист согласился возить из кафе обеды за 700 рублей.

По словам женщины, за два дня российские пограничники пропустили лишь десять человек. Подобные проблемы, по данным "Базы", есть и на других пограничных пунктах России. Как рассказал источник в российской погранслужбе, у них якобы возникла "напряженная обстановка" из-за "наплыва" украинцев.

"В их отношении, по словам собеседника, проводят "дополнительные проверочные мероприятия для обеспечения безопасности государства", и это занимает у сотрудников много времени", – пишет "База".

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