Захватчики заселяют в эти дома свой офицерский состав.

Российские оккупанты принудительно выселяют жителей временно оккупированных городов Голая Пристань и Олешки Херсонской области, которые затопило в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, из их домов. Этот процесс происходит с применением физических пыток.

В Центре национального сопротивления сообщили, что после выселения местных жителей, их дома используются для расселения офицерского состава российских оккупационных войск, а также размещения огневых позиций.

Кроме того, россияне осуществили преступное "отчуждение" центральной районной больницы в пгт. Розовка Запорожской области. Ее они планируют использовать для оказания специализированной медицинской помощи захватчикам.

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"Зато местные жители лишены возможности получения медицинской помощи и находятся под постоянным психологическим давлением, получив указание о нераспространении информации о данном факте", – отметили в Центре сопротивления.

Ситуация на оккупированных территориях Украины

Во временно оккупированной Волновахе Донецкой области произошла "бавовна". О "хорошем прилете" сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В то же время в Пологах Запорожской области поубавилось российских оккупантов и вражеской техники. Также захватчики оставили несколько блокпостов. Мэр оккупированного города Юрий Коноваленко отметил, что россияне в городе все еще есть – они переодеваются в гражданское и стараются не пользоваться техникой.

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