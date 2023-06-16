Украинские войска успешно вели наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Ступочки Донецкой области и вытеснили там оккупантов с занимаемых позиций.

Подразделения Вооруженных сил Украины имели успех во время наступления на нескольких направлениях, они также имели успех на отдельных участках возле Угледара. Об этом говорится в сообщении медийной площадки Сил обороны Military media center.

Отмечается, что спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, сообщил, что Силы обороны продолжают проводить как оборонительные, так и наступательные действия несмотря на авиационное и артиллерийское превосходство врага.

"Наши воины имеют частичный успех. Там, где украинские воины обороняются, - ни одной позиции не потеряно", - сказал он.

Так, сообщается, что подразделения ВСУ успешно вели наступательные действия на направлениях Новоданиловка-Роботино (Запорожская область) и Левадное-Старомайорское (на границе Запорожской и Донецкой областей).

В районе города Угледар украинские воины имели успех на отдельных участках. "В ходе проведения штурмовых действий закрепляются на достигнутых рубежах", - отметил Ковалев.

"Также подразделения ВСУ успешно вели наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Ступочки Донецкой области, вытеснили там оккупационные войска с занимаемых позиций", - говорится в сообщении.

Контрнаступление ВСУ - главное на 16 июня 2023

В течение 15 июня ВСУ наступали по меньшей мере на трех направлениях и добились успехов, отмечают в Институте изучения войны. Всего, по данным командования, в течение последней недели Силы обороны Украины освободили 7 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Однако оккупанты сопротивляются. В частности, задокументированы попытки русских наступать на Бахмутском, Лиманском и Шахтерском направлении. Все попытки были провальными.

На юге захватчики пытаются возвращаться на свои позиции на Левобережье и усиливают обстрелы Херсона. В условиях продолжения контрбатарейной борьбы ВСУ приходится еще и проводить работы по ликвидации последствий наводнения.

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