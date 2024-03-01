Беларус сказал, что нужно почтить "святого Степана" и "святую Светлану".

Беларус Владислав Бохан устроил пранк и от имени Российского исторического общества он разослал по российским школам объявление о проведении "Всероссийской акции памяти местнопочитаемых святых".

Как рассказал сам Бохан в своем телеграм-канале, в российских школах должны были почтить "двух защитников Киево-Печерской лавры, павших от рук киевского режима". По легенде, речь шла о "святом Степане" и "святой Светлане", которые якобы в феврале 2024 года были канонизированы УПЦ МП.

При этом пранкер потребовал, чтобы российские школы распечатали репродукции икон, прикрепленные к письму, вставили их в рамки и совершитли с ними крестный ход к местным церквям и часовням. После этого нужно было отправить отчет о проделанной работе.

Видео дня

"По удивительному совпадению святым Степаном оказался Степан Бандера, а святой Светланой оказалась… Нет, не Тихановская (с чего бы ей столько чести?). Светлана Снежко, "судья" (Барановичского района и города Барановичи), которая признала мой канал в Беларуси экстремистским. Я же говорил, что отомщу, – добавил Бохан.

В некоторых школах поняли, что их разыгрывают и обратились в полицию, сообщил российский телеграм-канал SHOT. Там назвали пранк "максимально богохульной провокацией украинского ЦИПсО", а "святую Светлану" приняли за Светлану Тихановскую.

При этом минимум в двух школах на Камчатке на розыгрыш повились и просьбу исполнили.И даже прислали фотоотчет.

Так, в Петропавловске-Камчатском к почитанию "святых Степана и Светланы" привлекли даже учеников. Их сфотографировал с "иконами" и лампадками в руках. В то же время в другой школе учителя создали "иконостас", вокруг которого выстроились с улыбками.

Другие новости России

В Красноярске партизаны ликвидировали военного преступника, который убивал пленных украинских военных. Автомобиль Сергея Конкеева подорвали партизаны.

Ранее российский суд отправил за решетку 18-летнюю антивоенную активистку из-за стихотворения Тараса Шевченко. В годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля в Санкт-Петербурге девушка наклеила на постамент памятника Шевченко лист бумаги с отрывком его стихотворения "Заповіт".

Вас также могут заинтересовать новости: