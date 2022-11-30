Утром в среду, 30 ноября, в Брянской области России загорелись резервуары с нефтепродуктами.
Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале, сведения о пострадавших не поступали.
"К тушению привлечены более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Дополнительно направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Брянской области", – написал он.
Отмечается, что пожар вспыхнул в Суражском районе.
Площадь пожара уже составляет 4 тыс. кв. метров, сообщили в экстренных службах.
По данным росСМИ, резервуары с дизельным топливом загорелись якобы из-за попадания неустановленного боеприпаса, который якобы сбросили с беспилотника. Есть информация, что горят два резервуара.
Пожары в России: последние новости
На днях в мощный пожар вспыхнул на территории Ангарской нефтехимической компании в Иркутской области Российской Федерации. Сообщалось, что с огнем боролись более четырех часов.
А под российским Челябинском прогремел мощный взрыв. Над городом поднялся столб черного дыма от пожара. Инцидент произошел на Старосмолинском карьере в районе поселка Новосинеглазово.