Один человек пострадал при пожаре на складе горюче-смазочных материалов недалеко от железнодорожного вокзала Уфы.

В Росиии на железнодорожной станции в Уфе загорелся склад с топливом. Один человек пострадал, он в тяжелом состоянии.

Как пишет пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на минздрав Башкирии, один человек пострадал при пожаре на складе горюче-смазочных материалов недалеко от железнодорожного вокзала Уфы. Он находится в тяжелом состоянии.

В МЧС заявили, что горит около 60 кубометров горюче-смазочных материалов. Пожару присвоили третий, повышенный ранг. Его тушат 17 единиц техники, пожарный поезд и катер.

Пожары на территории РФ - детали

25 мая ночью в Москве дымилось здание Министерства обороны РФ. Местные жители сообщили о дыме возле здания на Фрунзенской набережной и "едком запахе пластика".

В то время, как российские оккупанты атаковали украинскую столицу десятками беспилотников, на Ильском НПЗ в Краснодарском крае РФ было "неспокойно". Как сообщает российский Telegram-канал Shot, около 2 часов ночи на предприятие был совершен "налет БПЛА". По информации канала, в результате атаки на территории НПЗ вспыхнул пожар.

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