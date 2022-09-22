Напомним, 21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России.

В Офисе президента разнесли руководство РФ за начатую в стране "частичную" мобилизацию и ложь о потерях российской армии на развязанной против Украины войне.

Свое мнение по поводу последних заявлений президента России Владимира Путина и российского министра обороны Сергея Шойгу высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Вопрос, который должен задать сам себе простой человек (россиянин), когда он смотрит на Шойгу: "Что они курят?", вот когда они все это говорят на публику на полном серьезе с вальяжным видом, бравируя…? Сидит человек, который, по сути, проигрывает войну… Адекватность этого человека "зашкаливает" – отметил он.

"И кроме вопроса, "а что они курят?", необходимо было бы еще сказать: а есть ли какие-то специальные, скажем так, психоаналитические школы, где эти люди могут получать надлежащую помощь для того, чтобы все общество не попадало в подобные истории?" – добавил Подоляк.

Советник главы ОП акцентировал внимание на том, что это всего третья по счету мобилизация в России за всю ее историю.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Кремль собирается призвать 300 тысяч россиян.

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