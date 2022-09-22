Объявленная Путиным частичная мобилизация в РФ – это агония, заявил Николай Маломуж.

Кремль скрывает реальные потери российской армии на войне против Украины.

Экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж уличил руководство РФ во вранье, назвав настоящее количество убитых и раненых в Украине российских солдат.

"Больше 55 тысяч убитыми и 60-70 тысяч раненными. Вернуться в строй смогут только 10%. 90% – без ног, без рук, с тяжелыми ранениями, увечьями. Всего около 100 тысяч убитых и раненых, которые сегодня уже не участвуют в войне. Одни – в мешках уехали, другие – на лечении", – заявил Маломуж.

По его мнению, объявленная президентом России Владимиром Путиным частичная мобилизация в РФ – это агония.

"Мы говорили, что она наступит в любом случае, потому что Путин, начав войну, фактически открыл ящик Пандоры и создал нам условия для уничтожения агрессора и в перспективе, конечно, для падения режима (в РФ), – добавил генерал. – У России не оказалось резервов. Путин посмотрел, что в ближайшие месяцы (мы прогнозировали – 2-3 месяца) может быть полное освобождение Украины и полное поражение РФ".

"Что делает Путин? С одной стороны пытается шантаж задействовать через атомную электростанцию и, возможно, ядерный шантаж. Не сработало… Сейчас он пытается показать, что это еще ничего не начиналось… Но резервов нет… высокоточной техники, вооружения и боеприпасов, которые давали бы перспективу очень мощных побед, нет".

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Кремль собирается призвать 300 тысяч россиян.

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