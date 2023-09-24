Ранее Россия приостановила почти весь экспорт дизельного топлива и нефти для стабилизации ее внутренних рынков.

От дефицита бензина и дизельного топлива в Российской Федерации могут пострадать страны, которые больше всего зависимы от поставок российского горючего.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.

"В последние недели, вполне вероятно, что российские потребители испытывают локальную нехватку бензина и дизельного топлива. Вряд ли нехватка является прямым следствием войны. Вероятно, что это было вызвано рядом факторов, в том числе краткосрочным ростом спроса в агропромышленном комплексе, ежегодным летним ремонтом нефтеперерабатывающих заводов, и привлекательными ценами для экспорта", - говорится в сообщении.

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При этом, 21 сентября Россия приостановила почти весь экспорт дизельного топлива и нефти для стабилизации ее внутренних рынков.

"Это шаг почти наверняка еще больше ограничит поставки в условиях узкого глобального рынка, что, вероятно, окажет наибольшее влияние на страны, которые сейчас зависимы от российских поставок горючего", - сообщает разведка.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, в России усугубляется проблема с отсутствием запасов горючего на АЗС, поскольку дефицит горючего может остановить сбор урожая и посев озимых.

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