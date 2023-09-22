За неделю некоторые сети увеличили стоимость бензина и дизеля на 2 гривны за литр.

В течение недели с 15 по 22 сентября средняя цена по стране на бензин марки А-95 выросла на 85 копеек – до 54,72 грн/л.

Как свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", бензин А-95+ подорожал также на 1,04 грн — до 57,53 грн/л, а дизельное топливо - на 95 копеек, до 54,62 гривен за литр.

В частности на ОККО и WOG бензины марки А-95, А-95-премиум и дизельное топливо подорожали на 1 грн/л: А-95 и ДТ - до 56,99 грн/л, "пятерка" с улучшенными показателями качества - до 58,99 грн/л.

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На 2 грн/л повысила цены "Укрнафта", в сети UPG горючее добавило 0,5-1,5 грн/л.

На станциях остальных сетей обычная "пятерка" и А-95+ прибавили в цене 0,5-2 грн/л, дизтопливо – 0,3-2,5 грн/л.

Рост стоимости топлива

По подсчетам УНИАН, за три месяца после того, как вернули довоенные налоги на топливо в самых популярных сетях заправок бензин и дизель одновременно подорожали на 8,8-11 грн за литр.

В частности, на Shell топливо выросло на 8,8 гривен, до 55,59 грн за литр. На WOG и ОККО на 10 грн, до 56,99 грн/л. На SOCAR рекордный рост 11 грн за литр, до 57,99 грн за литр.

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