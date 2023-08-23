Нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин считает, что ситуация на АЗС в аннексированном Крыму и в РФ будет ухудшаться.

В Крыму на АЗС полностью исчезло топливо - многие заправки опустели, водители массово ищут бензин и на данный момент Крым стал обузой для агрессора.

Такое мнение высказал нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин, напомнив, что в РФ проблемы с топливом возникли давно и даже были разговоры о запрете на экспорт бензина и дизеля.

"Крым – это действительно обуза. Правительство не так давно объявляло, что если все будет идти так, как идет сейчас, то придется вводить запрет на экспорт бензина и дизтоплива, так как не будет хватать для внутренних нужд не только в Крыму, но и по всей России", - отметил эксперт.

Крутихин также напомнил, что из-за расходов на войну против Украины, правительство агрессора отменило дотации нефтяным компаниям.

"Нефтяные компании почему-то не хотят отправлять свою нефть на переработку на российские НПЗ, а предпочитают гнать ту нефть, какая есть на экспорт, пусть даже по очень невысокой цене. А так как очень много денег уходит на войну, правительство еще сократило дотации нефтяным компаниям за то, что они по более или менее средним ценам реализуют бензин на АЗС внутри России", - отметил эксперт.

По словам Крутихина, то, что сейчас происходит на топливном рынке агрессора демонстрирует возвращение РФ в 90-е годы.

"У нефтяных компаний совершенно пропал интерес торговать нефтью со своими перерабатывающими заводами. Ситуация, с которой столкнулись автомобилисты Крыма – это отражение того, что происходит по всей России. Добыча нефти сокращается, нефтяные компании все больше и больше продают нефть заграницу. Если ситуация не изменится, в России повторится та самая картина, которая была в 90-е годы, когда в Санкт-Петербурге на АЗС продавали бензин, сделанный в Финляндии", - заявил эксперт.

Что происходит на российских АЗС

Цены на бензин и дизельное топливо в Крыму в последнее время повышаются практически с каждым днем.

14 августа 2023 года сеть автозаправок ТЭС в оккупированном Россией Крыму предупредила своих клиентов о возможном дефиците бензина. Постоянные клиенты получили SMS-сообщения о том, что возможен дефицит некоторых марок бензина, соответственно рекомендуется сделать запасы топлива.

15 августа 2023 года стало известно о том, что в аннексированном Крыму заканчиваются запасы бензина, а цены растут как на дрожжах. Оккупационная администрация пытается успокоить местное население и заявляет, что горючего хватает в полном объеме, хотя в действительности, запасов на полуострове практически нет. Возле АЗС стоят километровые очереди из автомобилей.

По состоянию на 22 августа 2023 года собщалось о том, что в России на АЗС полностью исчезло топливо. Из продажи исчез и дизель, и бензин. Нет ни АИ-95, ни АИ-92, даже по завышенным ценам. Отсутствие топлива ощущают в Краснодарском крае, Астраханской и Волгоградской областях. Также топлива нет на заправках в Новосибирской, Рязанской и Самарской областях, а также в Калмыкии. Кроме того, бензин исчезает в оккупированном Крыму.

Вас также могут заинтересовать новости: