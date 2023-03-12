На фото - больше 60 тел оккупантов.

На Бахмутском направлении поля усыпаны трупами российских военных, которых командование посылает в так называемые "мясные" штурмы. Шокирующие кадры поля боя опубликовал в своем Telegram журналист Денис Казанский.

На фото, по его словам, - больше 60 тел оккупантов. Вражеские трупы обведены белыми линиями.

"Российские генералы гонят пехоту по открытой местности без поддержки бронетехники и арты, безжалостно истребляя своих же собственных солдат. Но z-людоедам такое нравится. Просят продолжать и убивать еще больше русских", - прокомментировал Казанский.

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Ситуация на Бахмутском направлении – что известно

В настоящее время ситуация в Бахмуте очень тяжелая, признался военный ВСУ Денис Ярославский. Может повториться "Дебальцево", сказал он, уточнив, что все пути подвоза боеприпасов уже простреливаются врагом.

Накануне британская разведка констатировала, что город простреливался из трех сторон, но основные "артерии", по которым поставлялись БК ВСУ, врагом не были захвачены.

США считают, что нет никакой стратегической важности в продолжении обороны Бахмута. А в НАТО допустили, что город падет в течение недели.

Вместе с тем украинские военные с невероятными усилиями продолжают оборону города и ждут подмоги новых войск. 7 марта позиция не отходить из Бахмута была единогласно поддержана Ставкой верховного главнокомандующего.

Потери РФ в Украине – последние новости

Россия пытается продвинуться вглубь Донбасса за счет ошеломляющих потерь в живой силе и технике. Только в боях за Бахмут РФ потеряла до 30 тысяч военных, больше всех пострадали "вагнеровцы".

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