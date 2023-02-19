В перехвате россиянин советует не верить всему, что говорят по телевизору в РФ.

Российский военный заявил, что в районе Угледара 200 заключенных из ЧВК "Вагнера" сбежали с фронта.

Соответствующий перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

"Вот я еще знаю, 200 человек сбежали, зеки, эти вагнеры, ЧВК. Которых из зоны набирали, вот они и сбежали... Угледар в 50 км от нас, где-то они вот здесь по лесам, по горам. Разделились по группам, по 50 человек, вот где-то здесь и лазают", - рассказывает оккупант.

Россиянин также убеждает собеседника, что нельзя верить тому, что говорят по телевизору. Например, что много жертв среди россиян из-за того, что HIMARS наводятся по сигналам телефонов.

"Их собрали, чтобы президента послушать, они там сделали в клубе, телевизор поставили. И вычислили их по скоплению людей", – рассказывает военный.

Участие российских заключенных в войне в Украине

Летом 2022 года владелец "Группы Вагнера" Евгений Пригожин начал массово вербовать российских заключенных для участия в войне против Украины.

Согласно подсчетам фонда "Русь сидящая", в целом Пригожин смог завербовать около 50 тысяч российских заключенных, однако около 40 тысяч из них всего за полгода боев были убиты, покалечены, взяты в плен или просто сбежали.

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