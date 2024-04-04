Российских детей призывают не верить тому, что армия РФ бомбит мирные города.

В РФ мэрия города Владимир включилась в борьбу с западными и украинскими спецслужбами, стращая молодежь коварством "вербовщиков".

Российский журналист, "иноагент" Валерия Ратникова рассказала, что администрация города опубликовала мультфильм о коварных "украинских и западных вербовщиках" и методах их работы.

В частности, владимирские чиновники заявили, что деятельность по вербовке несовершеннолетних активизировалась, поэтому "в учебных заведениях города проводят дополнительную работу по разъяснению ученикам – как не стать жертвой террористических устремлений".

Видео дня

"И это не все, по версии владимирских чиновников, "украинские и западные вербовщики владеют гипнозом", вербуют молодых людей с помощью денег, угроз опубликовать компромат, а еще "подбрасывают материалы, как их страна (РФ – УНИАН) ведет войну против мирного населения", — рассказала Ратникова.

В мультипликационном ролике, который обнародовала Ратникова, сказано, что "вербовщики" могут находиться прямо "среди вас". Исходя из видео, российская пропаганда призывает молодых людей, которые оказались в сложной ситуации, например, из-за расставания с другом (подругой) или из-за безденежья, не доверять тем, кто пытается помочь. Дескать, "вербовщики" могут шантажировать некими компрометирующими материалами, которые скачивают из социальных сетей и т. д.

Ратникова отмечает, что такими темпами и по такой логике "завербуют" миллионы людей – материалы об обстрелах российской армией мирных украинских городов подбрасывать не надо, они и так в открытом и свободном доступе.

Российская пропагагда - последние новости

Ранее пророссийские Telegram-каналы распространили в сети видео на украинском языке, главной целью которого является посеять раздор среди украинцев. Основной фразой в видео, которое распространили пропагандистские ресурсы 1 апреля, стала "Его сынок - элита, а ты - мясо". Основа ролика - сравнение двух мужчин, один из которых якобы ведет роскошный образ жизни, в частности он путешествует на частном самолете и путешествует в Альпийские горы, развлекается с девушками и употребляет алкоголь и наркотики. Другой мужчина в это время находится на передовой и получает травму во время боя.

Выяснилось, что сыграли украинцев российские актеры - 26-летний Максим Громов, который живет в Москве и недавно снялся в пропагандистском видео в ходе, так называемых, президентских выборов в России, и 31-летний Александр Панов из Тюмени.

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