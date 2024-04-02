Панов и Громов согласились на циничный поступок.

Пророссийские Telegram-каналы распространили в сети видео на украинском языке, главной целью которого является посеять раздор среди украинцев.

Главной фразой в видео, которое распространили пропагандистские ресурсы 1 апреля, стала "Его сынок - элита, а ты - мясо".

Основой ролика является сравнение двух мужчин, один из которых якобы ведет богатый образ жизни, в частности он путешествует на частном самолете и путешествует в Альпийские горы, развлекается с девушками и употребляет алкоголь и наркотики. Зато другой человек в это время находится на передовой и получает травму во время боя.

В конце видео звучит фраза: "Ты знаешь, чьих сыновей мобилизация не касается". Издание предполагает, что, вероятно, целью ролика является распространение раздора и недовольства среди украинцев.

Стало известно, что главными участниками ролика стали российские актеры 26-летний Максим Громов, который живет в Москве и недавно снялся в пропагандистском видео во время, так называемых, президентских выборов в России. Тогда артист призвал россиян голосовать.

Роль раненого бойца сыграл 31-летний Александр Панов из Тюмени. Как известно, актер снимался в российских фильмах "Тобол", "Братик", "Не спеши", "Любовная магия" и "Гадалка" и работал в кукольном театре.

Ни один из актеров не ответил на запросы "Агентства" относительно съемок в пророссийском ролике, направленном против украинской мобилизации. При этом в издании указали, что такую же "идею" можно привязать к России, а именно к ее элите, когда дети состоятельных бизнесменов уклоняются от военного призыва.

Напомним, ранее музыкант Фагот прокомментировал мобилизацию артистов в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: