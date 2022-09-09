По словам публициста, главу Чечни ненавидят силовики.

У президента РФ Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым "очень своеобразные отношения".

О них рассказал российский публицист Андрей Пионтковский в эфире телеканала FREEDOM.

"Вот эта история с Кадыровым она очень непростая. Это самая жирная крыса, которая начинает уже задумываться о "российском корабле"… Кадыров притворяется, что Чечня является частью России, за это РФ выплачивает ему громадную дань. Очень своеобразные отношения. И он знает, что это отношения лично с Путиным", – отметил он.

"Путин практически потерпел поражение в войне с Чечней, остановился на том, что передал полностью власть Кадырову и платит ему", – добавил Пионтковский.

По его словам, Кадырова ненавидят силовики:

"Это я вам точно говорю… Кадыров понимает прекрасно, что в случае ухода Путина его силовики просто уничтожат".

"Отставка" Кадырова: что известно

Как сообщал УНИАН, 3 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение, где сообщил, что собирается в "бессрочный и долгий отпуск". Он сказал, что его время на посту главы Чечни "пришло".

Позже росСМИ сообщили. что Кадыров может занять руководящую должность в Росгвардии.

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