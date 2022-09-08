ВСУ перешли в контрнаступление на нескольких направлениях и ликвидировали уже 51 250 оккупантов.

Президент России Владимир Путин не признает свое военное поражение на поле боя в Украине и будет "молчать до конца".

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью "Фактам".

На вопрос, как можно проиграть в войне молча, эксперт ответил, что Путин просто не будет рассказывать о происходящем российскому обществу.

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"В то же время в самой России начнут происходить какие-то события, которые смогут перекрыть интерес общества к войне против Украины. Ну, или к тому времени Путин уже не будет президентом", - добавил Жданов.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 51 250 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники. За прошедшие сутки украинские защитники "откобзонили" 640 противников — рекордное количество, если не учитывать данные за первые недели войны

В конце августа стало известно, что ВСУ на Херсонщине начали контрнаступательные действия, противник несет серьезные потери. Также сообщалось, что Вооруженные Силы Украины освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области.

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