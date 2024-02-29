Среди спящих был сын главы Совбеза, которого называют потенциальным "преемником" действующего президента России.

Во время послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию 29 февраля, задолго до окончания спича, в зале заснули представители всех ветвей власти России, пишут российские паблики в Telegram.

"На ежегодном послании Федеральному собранию, как обычно, не обошлось без спящей аудитории", - сообщает "Можем объяснить".

Отмечается, что уснули министр строительства Ирек Файзуллин и главный исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин. К ним присоединился министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев - сын главы Совбеза, которого называют потенциальным "преемником" Путина. Также уснул епископ Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий, а также - Андрей Фурсенко - бывший министр образования и нынешний помощник президента России.

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По данным ресурса, сонливость, охватившую зрителей 19-го послания, отметил даже находящийся в зале "военкор" Александр Сладков.

"К концу часа в зале начался "падеж телефонов на пол", гулкие звуки никого не пугают. Кимарят некоторые. Зря - интересные вещи говорит лидер", - заявил пропагандист.

На обнародованных фото зафиксировано, как российские чиновники дремлют, сидя, в окружении многочисленных коллег.

Послание Путина к Федеральному собранию 29 февраля

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин 29 февраля во время своего послания к Федеральному собранию пригрозил "трагическими последствиями" странам, которые осмелятся отправить в Украину своих военных.

По его словам, РФ якобы не собирается нападать на Европу, и западные лидеры "должны понимать", что у РФ есть оружие, которое может поражать цели на "их территории". Он также заявил о "реальной угрозе" ядерной войны, которая будет означать уничтожение человечества.

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