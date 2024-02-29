Диктатор заговорил о "реальной угрозе" ядерной войны, которая будет означать уничтожение человечества.

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил "трагическими последствиями" странам, которые осмелятся отправить в Украину своих военных.

Соответствующее заявление Путин сделал во время своего послания к Федеральному собранию 29 февраля, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона относительно вероятности ввода в Украину иностранных войск.

"Запад говорит, что Россия якобы собирается напасть на Европу, это какой-то бред...Заговорили о возможности отправки в Украину натовских военных контингентов, но мы помним судьбу тех, кто отправлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагическими. Они должны понимать, что у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории", - заявил Путин.

Диктатор также заговорил о "реальной угрозе" ядерной войны, которая будет означать уничтожение человечества.

"Все, что они (Запад и США - ред.) придумывают и чем пугают весь мир, реально грозит конфликтом с применением ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации", - заявил Путин.

Иностранные войска в Украине - что заявлял Макрон

Как сообщал УНИАН, 26 февраля в Париже встретились лидеры и высокопоставленные чиновники многих европейских стран и других союзников для обсуждения дальнейшего оказания поддержки для обороны Украины в войне с Российской Федерацией.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотя официального согласия нет, он не исключает привлечения западных войск на территорию Украины в будущем.

Также Макрон объявил о создании "коалиции" для предоставления Украине "ракет и бомб средней и большой дальности". Он призвал европейские страны "производить больше" боеприпасов для Украины.

Кроме того, Макрон заявил, что Европа должна быть готова к возможному нападению России на страны НАТО.

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