Юлия Навальная призвала Запад прекратить издавать бесполезные резолюции и начать действовать более креативно.

Чтобы остановить Владимира Путина, Запад должен кардинально изменить свои методы и стать креативнее. Об этом заявила вдова российского оппозиционера Алексея Навального – Юлия – выступая с трибуны Европарламента.

Она отметила, что на третий год войны в Украине на Западе появилось "много усталости" и разочарования, хотя Путин никуда не делся. По словам Юлии Навальной, самое страшное здесь то, что "все стали привыкать к войне" и считают, что в конечном итоге с Путиным все равно придется договариваться.

По мнению вдовы, "публичное убийство" Алексея Навального показало, что Путин "способен на все, и что с ним нельзя вести переговоры". Она подчеркнула, что для победы над российским диктатором западные политики "должны перестать быть скучными" и действовать более инновационно.

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"Невозможно навредить Путину еще одной резолюцией или еще одним пакетом санкций, который ничем не отличается от предыдущих. Невозможно победить его, думая о нем как о человеке с принципами, у которого есть мораль и правила. (...) Путин – главарь организованной преступной группировки. В нее входят отравители и наемные убийцы, но все они пешки. Главное – это близкие к Путину люди, его друзья, подручные, хранители мафиозной кассы", – заявила Юлия Навальная.

По ее мнению, борьба с путинским режимом должна вестись так, как борются с организованной преступностью, а не с политическими конкурентами.

"Не дипломатические ноты, а расследование финансовых махинаций. Не выражение озабоченности, а поиск пособников мафии в ваших странах, незаметных юристов и финансистов, которые помогают Путину и его друзьям прятать деньги", – подчеркнула Навальная.

Убийство Алексея Навального

Как писал УНИАН, 16 февраля российские власти сообщили о смерти оппозиционера Алексея Навального, который отбывал "сталинский срок" в одной из колоний Заполярья. Внятной причины смерти власти так и не назвали, заявив, что она была естественной.

После этого власти длительное время отказывались выдавать тело Алексея его матери, требуя согласиться на тайные похороны. В случае отказа угрожали захоронить его прямо на территории колонии.

В конце концов тело отдали родным. Похороны запланированы на 1 марта в Москве. Семья Навального призвала россиян прийти на церемонию.

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