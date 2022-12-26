В записке родственникам женщина рассказала о "наступившем Апокалипсисе", о том, что "в городах много бесов, а ее дети уже в раю".

В российском Екатеринбурге женщина убила трех своих детей. В записке мужу она написала, что они "поражены бесом, блудом и гордыней".

Жертвами 37-летняя россиянки стали пятимесячная девочка и два мальчика в возрасте 10 и 15 лет, пишут "Комсомольская правда" и Телеграмм-канал Shot. Когда женщину нашли, она лежала на телах детей, которых задушила проводом.

Сообщается, что в одной из записок женщина сообщила, что серьезно больна и не может передать никому детей на попечение "в такое тяжелое время".

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В другой записке, отправленной родственникам, россиянка рассказала о "наступившем Апокалипсисе", о том, что "в городах много бесов, а ее дети уже в раю".

"Мне пришлось убить детей, потому что я умираю от беса полуденного. В тебя водворился Сатана. Сыновья поражены бесом, блудом и гордыней. Дочь укусил Змей-искуситель", - говорится в записке.

Подробности личности женщины пока устанавливаются. В частности, пока не известно, кем она работала. По словам соседей, из квартиры часто доносились молитвы.

"Отец детей - бывший силовик. Работал в структуре, отвечающей за оборот наркотиков. Три года назад вышел на пенсию", - рассказывают знакомые семьи.

Родственники отмечают, что муж женщины был "жестким человеком", который ограничивал ее общение с другими членами семьи. Из-за этого, полагают они у россиянки моглао произойти помутнение рассудка.

Местные силовики возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более малолетних. В ближайшее время женщину ждет психиатрическая экспертиза. В жилище россиянки нашли много икон, из-за чего появилось предположение, что она могла состоять в секте.

Убийства в России

Как сообщал УНИАН, ранее в России мужчина на почве конфликта жестоко убил двоих детей женщины, у которой снимал комнату. Девочек 9 и 14 лет он сбросил с 8 этажа.

В другом случае студент жестоко убил 14-летнюю девушку, которая отказала ему в поцелуе. Тело подростка нашла мать.

Также в РФ "тепло встретили" воевавшего в Украине мужчину. Тот нашел себе случайных знакомых и решил пить с ними водку. В результате оккупанта убили, расчленили и выбросили в мусорный бак.

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