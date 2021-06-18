Он уже признался в убийстве.

В России студент жестоко убил 14-летнюю девушку, которая отказала ему в поцелуе. Тело подростка нашла мать.

Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Инцидент произошел в посёлке Мокшан Пензенской области. Мать девочки не смогла дозвониться до дочери и отследила её телефон с помощью геолокации.

На место она пришла вместе с сожителем. Там они увидели окровавленную девочку, лежавшую на земле в бюстгальтере. В кустах неподалеку прятался убийца.

Читайте такжеРоссиянин на почве ревности избил жену кирпичом по голове и поджегВыяснилось, что компания из 12 молодых людей и девушек от 14 до 22 лет отдыхала в парке. Когда они начали расходиться по домам, 14-летнюю школьницу пошёл провожать 17-летний Кирилл. По дороге он признался ей в чувствах и попытался поцеловать, но девушка отказала.

По данным канала, Кирилл разозлился и несколько раз ударил её по голове. Когда девочка упала и потеряла сознание, он взял лежащую на полу доску, положил ей на голову и прыгнул на неё несколько раз. Потом он разбил бутылку и нанёс школьнице многочисленные порезы по всему телу.

После задержания он признался в убийстве восьмиклассницы, но до сих пор уверяет, что не насиловал её.

На допросе Кирилл рассказал, что сначала уделял знаки 15-летней знакомой, ее же и провожал домой. Погибшая девочка пошла с ними за компанию, так как им было по пути.

"Затем пара осталась поболтать наедине, а "третья лишняя" отправилась одна домой. Проводив возлюбленную, Кирилл решил догнать и её подругу. У дома "романтик" попытался к ней подкатить, но та категорично отказала, после чего получила по голове и потеряла сознание", - говорится в сообщении.

Как отмечает канал, в 2019 году студента поставили на учёт в ПДН, так как он распылил в школе газовый баллончик. В мае студента задержали пьяным в общественном месте.

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Автор: Людмила Жерновская