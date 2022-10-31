Противник потратил на сегодняшнюю атаку против Украины сотни миллионов долларов.

Утренняя ракетная атака на Украину обошлась РФ в 400-600 млн долл.

Об этом сообщил пресс-секретарь начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, он подсчитал стоимость 50 крылатых ракет типа Х-101/Х-555, которыми враг сегодня ударил по Украине.

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Он добавил, что одна ракета Х-101 стоит 13 млн долларов, одна Х-555 - 7,5 млн долл.

"Таким образом, в России потеряли от 400 млн до 600 млн долл. Это годовой бюджет таких городов как Новосибирск или Екатеринбург - это третий и четвертый города в России", - сказал Братчук.

Массированный ракетный удар российских захватчиков по Украине сегодня - самое важное

Утром 31 октября российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры в различных областях Украины.

Противники запустили с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 было более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555. Вражеские ракеты были запущены с севера Каспийского моря и из района Волгодонска Ростовской области РФ, 44 из них удалось ликвидировать.

Из-за вражеских ударов в нашем государстве повреждены электроподстанции, объекты тепловой генерации и гидроэнергетики, возникли проблемы с электро- и водоснабжением.

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