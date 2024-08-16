В российском Приморье - полный блэкаут, на данный момент без света остаются более 1,8 миллиона россиян.
РосСМИ пишут, что из-за аварии на линии Приморской ГРЭС - Хехцир-2 произошло массовое отключение электричества: не работают банкоматы, светофоры, встали электрички.
Отмечается, что причина аварии на данный момент неизвестна. Российские власти в Приморском крае обещают устранить последствия "в течение часа".
Как пишет "Медуза", во Владивостоке и ряде других городов региона не работают банкоматы, светофоры, не ходят поезда и электрички, люди застряли в лифтах, без света остались больницы, дома и торговые центры.
"Полный блэкаут во Владивостоке. У местных жителей паника. В застрявших лифтах остаются десятки человек", - говорится в одном из сообщений.
Напомним, ранее УНИАН писал, что 16 июля сразу в нескольких областях РФ сотни тысяч пользователей остались без света.
Как заявлял советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, тенденции, связанные с выключениями электричества в России, нарастают и их можно ускорить.