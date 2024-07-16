Света нет в нескольких областях РФ, а также во временно оккупированном Крыму.

Сегодня сразу в нескольких областях РФ, а также во временно оккупированном Крыму сотни тысяч пользователей остались без света. В некоторых регионах слышали взрывы.

Как сообщает Telegram-канал ASTRA, на Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии отключились два из трех энергоблоков, что привело к отключению света у 115 тысяч пользователей. Местные жители рассказали, что перед отключением электричества на ГРЭС прогремел мощный взрыв, а с территории предприятия валил дым.

Незадолго появилась информация, что на Ростовской АЭС автоматическая система защиты отключила один из энергоблоков. Власти страны-террориста заявили, что причина - неполадки на турбогенераторе.

"Радиационный фон остается в норме, сообщил "Росатом". Из-за сбоя на юге России введено ограничение энергопотребления на 1,5 ГВт", - сообщают местные паблики.

Кроме того, без света остались жители во временно оккупированном Севастополе. В городе ввели графики отключения электроэнергии "из-за перегрузки электросети".

Впоследствии "Севастопольэнерго" заявил, что "до снижения нагрузок" отключению энергии подлежат также Ялта, Алушта, Феодосия, Керчь, Судак и другие населенные пункты оккупированного Крыма.

Из-за того, что вследствие отсутствия света в Севастополе не работают светофоры и в центре троллейбусы и другие встали в пробку.

На отсутствие света также жалуются в Краснодаре. Там отключились более 100 электроподстанций, из-за этого не работает около 150 светофоров. Ряд улиц остался без электричества.

"Проблемы с электроснабжением на Юге России начались из-за срабатывания защитного механизма на Ростовской АЭС, в результате чего отключился один из энергоблоков станции. В пресс-службе Ростовской АЭС сообщили, что система защиты сработала штатно", - пишут Telegram-каналы.

Также пропагандистские СМИ заявили, что отключения света в Крыму связаны с "аномальной жарой".

Удары по России - что интересно прочитать

Как ранее писал УНИАН, СМИ назвали количество объектов РФ, которые атаковала Украина. Известно, что враг потерял не только дорогостоящее оружие, но и столкнулся с ударами по военным складам и полигонам

Также УНИАН сообщал, что 15 июля дроны атаковали мыс Фиолент в Севастополе. Местные жители слышали по меньшей мере 8 взрывов.

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