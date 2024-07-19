У РФ "очень шаткая" экономика, заявил Подоляк.

Тенденции, связанные с выключениями электричества в России, нарастают и их можно ускорить, рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает 24 канал.

"Если бы Россию анализировали правильно, то было бы ясно, что это очень специфическая экономика. Она очень шаткая… Россия с технологической точки зрения максимально отсталая страна. Все это фикция, пропаганда, что Россия - мощное конкурентное государство… Если бы анализировали, то поняли бы, что есть определенные тенденции и они нарастают в России. Можно ли их ускорить? Да, можно, если бы все-таки санкции выглядели иным образом", - отметил он.

По его мнению, масштабировать указанные тенденции с выключением света в РФ можно, честно проанализировав, за какие "схемы" россияне получают ресурсы для продолжения производств:

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"Если бы это все остановить, то тогда мы имели бы другую картинку. Все эти тенденции были бы масштабированы в 10 - 100 раз… Цена войны существенно выросла бы для россиянина - ему бы не поздоровилось. Он бы не имел возможности продолжать работать, у них были бы большие дефициты. Он бы сидел в обесточенных домах с учетом качества жизни в России. Это все выглядело бы совсем иным. Уже сейчас мы видим эту тенденцию".

Напомним, ранее УНИАН писал, что 16 июля сразу в нескольких областях РФ сотни тысяч пользователей остались без света.

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