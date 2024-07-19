В сети появились сообщения о вероятной радиационной аварии на Ростовской АЭС, информацию о которой российские власти скрывают. За несколько дней до этого в рф сообщили, что на этой российской АЭС произошел сбой, из-за чего был обесточен юг России и оккупированный Крым.

Украина к этим событиям не причастна, хотя вполне может принять эту историю во внимание. Во-первых, потому, что в случае, если в России будут продолжаться такие сбои, блэкауты станут реальностью как минимум для тех российских областей, которые граничат с Украиной, с оккупированными Россией территориями Украины. И наш интерес в том, чтобы оккупантам было здесь не сладко.

Во-вторых, электроэнергия является одним из основных средств в производстве вражеской военной техники. В дополнение к санкционному давлению, которое в частности не позволяет россиянам закупать нужное для этого оборудование, уничтожение, например, систем транспортировки электроэнергии в России (которые являются вполне военными целями) становится еще одним фактором для уменьшения сил российской военной машины. Ведь в том же Крыму, который из-за сбоя на Ростовской АЭС оказался без электричества, работает много судостроительных, судоремонтных заводов, которые используют россияне. То есть, уничтожение возможности этой работы уничтожает военный потенциал России.

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Впрочем, пока самые действенные санкции - это так называемые санкции Малюка-Буданова - уничтожение российских систем производства и транспортировки углеводородов.

Ведь от производства углеводородов - в основном, речь о дизеле и авиационном керосине - зависит возможность российской армии передвигаться. Поэтому уничтожение этой инфраструктуры - одна из основных наших задач.

Плюс - уничтожение систем переброски нефти, транспортировки нефти и производства, в частности, каких-то видов на экспорт. Это дает возможность уменьшить приход валюты в российскую экономику, которая сейчас полностью переведена на военные рельсы. Это, в свою очередь, бьет по российской возможности производить, закупать военную технику и платить рекрутам, то есть набирать личный состав.

И, вполне возможно, что к этому "санкционному списку" может присоединиться и система транспортировки электроэнергии, которая питает большое количество предприятий по производству вооружения.

То есть, следует понимать, что наша задача - уничтожение военных объектов врага. А если удары по этим военным объектам обесточивают и гражданские - это проблемы оккупационных властей.

При этом, не надо рассчитывать, что по всей территории России наступят глобальные проблемы с электроэнергией у гражданских. Россия слишком велика, чтобы мы могли создать там для них какие-то такие неудобства. Но этого не скажешь об оккупированных россией территориях. Там оккупанты могут почувствовать, возможно, даже еще большие неудобства, чем сейчас испытываем мы. И российским оккупантам жить там будет точно не комильфо.

Роман Свитан, военный эксперт, полковник ВСУ в запасе