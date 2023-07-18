Он причастен к депортации детей из Украины.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко, как и российский диктатор Владимир Путин, причастен к депортации детей из Украины. Депутаты Европарламента призывают Международный уголовный суд рассмотреть возможность выдачи ордера на его арест, сообщается на сайте ЕП.

Депутаты ЕП отмечают, что Беларусь несет ответственность за вред, причиненный Украине, и преступления, совершенные в нашей стране. В частности, депутаты говорят о роли беларусского режима в незаконном вывозе детей.

В принятом отчете они призывают институты ЕС и страны-члены блока предпринять все необходимые шаги на международном уровне для обеспечения уголовного преследования беларуских политических и военных лидеров, ответственных за преступления против человечности и геноцид.

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"Поскольку Международный уголовный суд (МУС) уже выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, евродепутаты призывают МУС рассмотреть аналогичный ордер на арест Александра Лукашенко. Также Рада должна расширить список беларусов и россиян, попавших под санкции ЕС", – говорится в сообщении.

Роль Лукашенко в депортации детей из Украины

С начала полномасштабного вторжения страна-агрессор прибегала к депортации украинских детей в Россию. Установлены имена почти 20 тысяч депортированных, однако под угрозой депортации – около 200 тысяч детей, которые находились на территориях, оккупированных Россией.

ОБСЕ признала массовую депортацию детей. Депортацию детей рассматривает Международный уголовный суд в Гааге, который ранее уже назвал причастными к преступлению президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову и выдал бессрочный ордер на их арест.

Беларуская оппозиция утверждала, что правительство Александра Лукашенко могло участвовать в депортации 2150 украинских детей (в том числе, сирот). Их вывезли в так называемые лагеря отдыха и санатории в Гомельской и Минской областях РБ..

В качестве доказательства причастности Беларуси к депортации детей из Украины в Международный уголовный суд в Гааге предоставили видео из лагеря "Дубрава", на котором беларуские певицы и пропагандистки Александра и Валентина Груздевы обращаются к детям, желая им смерти украинского и американского президентов.

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