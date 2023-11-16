Вывоз детей координируется между Путиным и Лукашенко.

С начала полномасштабной войны на территорию Беларуси вывезли более 2400 детей из Украины. Об этом говорится в исследовании Лаборатории гуманитарных исследований при Йельской школе общественного здоровья.

Они выяснили, что детей в возрасте от шести до 17 лет вывозили по меньшей мере из 17 городов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Их размещали в 13 объектах на территории Беларуси, среди которых детский центр "Дубрава" в Минской области, пишет Reuters.

Только там в период с сентября 2022 по май 2023 года разместили более двух тысяч детей. Еще 392 ребенка были размещены в других учреждениях. "Систематические усилия России по идентификации, сбору, транспортировке и перевоспитанию украинских детей осуществляются при содействии Беларуси. Федеральное правительство России и беларуский режим совместно координируют и финансируют перемещение детей из оккупированной Россией Украины через Россию в Беларусь", - говорится в докладе.

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Они уверены, что перевозки детей в Беларусь через Россию в конечном итоге координировались между Путиным и Лукашенко.

Похищение детей из Украины: что известно

Напомним, что в середине марта Международный уголовный суд Гааги выдал ордер на арест уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой и Путина. Их обвиняют незаконной депортации украинских детей.

Летом депутаты Европарламента призвали Международный уголовный суд рассмотреть возможность выдачи ордера на арест Лукашенко за причастность к незаконному вывозу детей.

Ранее журналисты обнародовали видео выступления перед детьми в беларуском лагере "Дубрава". На нем певицы говорят школьникам: "Чтобы мы жили в мире, чтобы Байден сдох, прости Господи, чтобы Зеленский тоже, а Путин процветал и взял под свой контроль всю Украину".

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