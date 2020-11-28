В Оренбурге мужчина случайно поджег себя в лифте и чудом спасся.
Видео произошедшего публикует Baza в своем Telegram-канале.
На кадрах видно, как мужчина заходит в лифт с какой-то жидкостью в стакане и поджигает ее. Огонь вспыхнул моментально и распространился по кабинке лифта. Мужчина попытался потушить его курткой, однако она тоже загорелась. Спустя несколько секунд он упал и потерял сознание, продолжая гореть.
В тот момент, когда мужчина лежал на горящей куртке, двери лифта открылись, он очнулся и вышел в подъезд с горящими ногами и руками.
По некоторым данным, он получил 30% ожога тела.
Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!!!
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